Néstor Kirchner fue recordado con mensajes, actos y hasta un feriado

El ex presidente Néstor Kirchner fue recordado ayer, a siete años de su muerte, con mensajes en Twitter, actos y un feriado en Santa Cruz, donde nació, murió y gobernó entre 1991 y el 2003, antes de llegar a la Casa Rosada. Su viuda, Cristina Fernández, publicó en Twitter una foto en la que se ve al ex mandatario siendo saludado efusivamente tras un acto político y el texto: "Néstor Kirchner 1950-∞" acompañado con la bandera argentina.

Kirchner, presidente entre 2003 y 2007, falleció en El Calafate a los 60 años el 27 de octubre del 2010.

En Santa Cruz no hubo actividad oficial porque, por ley es feriado provincial por el fallecimiento del ex mandatario.

"Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan que sigamos hablando en voz baja #NéstorVive", señaló en Twitter Unidad Ciudadana, la agrupación política de Cristina Kirchner.

También en esa red social, el ex canciller Jorge Taiana adjuntó un video con el fragmento de un discurso de Kirchner en el que agradece al pueblo argentino "la oportunidad" de presidir el país.

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi publicó una foto en la que se lo ve abrazado al ex presidente. "Néstor Kirchner. Siempre estará donde estemos nosotros#NéstorVive en cada recuerdo. En su legado. En el camino marcado", escribió Rossi.

El ex ministro de Educación Daniel Filmus, en tanto, escribió: "Néstor me dijo en el comienzo de su gobierno: Me piden que reprima; esto se resuelve con trabajo".

El ex presidente de Aerolíneas Mariano Recalde convocó en tanto a un homenaje que se realizó en el Club Nahuel en Florencio Varela. "Si algo nos enseñó NK es a fortalecernos en la adversidad. Homenajeamos su legado, que está más presente que nunca", dijo. En ese acto, el diputado Máximo Kirchner llamó a la unidad de los sectores peronistas que no apoyaron a Unidad Ciudadana en las recientes elecciones para "defender a los más humildes de las políticas de este gobierno".

Entre los actos de homenaje, Kirchner fue recordado en Rosario con un festival de música, y en Santa Cruz con dos eventos organizados por el Frente para la Victoria (FpV): uno en el Centro Comunitario del Carmen y otro en el cementerio de Río Gallegos, donde peronistas santacruceños pidieron por "la unidad del peronismo" y "la continuidad del proyecto" político que encabezó el ex presidente.

