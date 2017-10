La familia insiste que la muerte de Santiago fue por una desaparición forzada

La familia Maldonado reiteró que la muerte de Santiago fue un "crimen" en el marco de una desaparición forzada y volvió a acusar a la Gendarmería y a la ministra de Seguridad de la Nación.

"La Justicia está muy mala, van a tener que hacer muchas cosas para que volvemos a creer en la Justicia, cuando decíamos que no podíamos confiar en nadie", sostuvo su hermano Sergio Maldonado, en una conferencia de prensa desde la sede de Amnistía Internacional Argentina.

"Que sean enjuiciados todos los que participaron, desde Patricia Bullrich hasta el que barre el cuartel de Gendarmería Nacional", afirmó el hermano Sergio, durante una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional en Buenos Aires. "Apareció muerto, lo asesinaron, es desaparición forzada", enfatizó.

A su turno, la abogada de la familia, Verónica Heredia, dijo que "es imposible" que haya estado el cuerpo del joven durante 78 días donde fue encontrado en el río Chubut. En la misma línea que Sergio, la letrada señaló que seguirán "insistiendo con la desaparición forzada de personas".

Al respecto, indicó que el último jueves declaró en la causa "el prefecto (Leandro) Ruata, que estuvo a cargo de todos los rastrillajes y dos buzos", quienes "declararon que en ese lugar no hay pozos" y que la altura del río fue bajando desde el primer rastrillaje hasta el último.

Además, la abogada señaló que "la semana que viene se hacen los peritajes a todos los teléfonos" involucrados, al ser consultada sobre el celular de Santiago Maldonado que se activó el 2 de agosto, un días después de su desaparición.

Por su parte, Sergio Maldonado remarcó que "hoy hace 88 días de la desaparición forzada" de Santiago y denunció que las fotografías que circularon del cuerpo del joven "se filtraron desde el teléfono del médico forense que trabajó en Esquel".

El hombre sostuvo en este sentido que "la Justicia está muy mal" y que por eso les cuesta confiar en el sistema judicial para la resolución del caso, aunque señaló que el juez federal Gustavo Lleral les había prometido que "iba a encontrar a Santiago y lo cumplió" y agregó: "Ahora esperamos que siga investigando".

Respecto de la acusación contra la Gendarmería como responsable por la muerte del joven tatuador, remarcó: "Gendarmería ingresó ilegalmente al lugar, la ruta ya estaba despejada el día anterior, no es que los acusamos por acusar".

Maldonado volvió a apuntar en contra los medios de comunicación y el tratamiento que hacen del tema y señaló: "Es muy doloroso estar soportando ataques".

Amnistía Internacional manifestó su apoyo a la familia al tiempo que denunció que "está siendo víctima de persecución por las redes sociales y por Gendarmería en Esquel", lo cual fue ratificado por Sergio Maldonado.

"Nos dicen que somos kirchneristas, zurdos, de todo", señaló el hombre, mientras que su esposa indicó que también "se metieron" con su trabajo porque "hubo una campaña para desprestigiar la marca" que gestiona la familia con una empresa de té.

Por último, interrogado sobre la invitación del Papa Francisco a la familia Maldonado para visitar el Vaticano, Sergio Maldonado precisó que el Sumo Pontífice envió una carta a su madre y que van a ir "probablemente en diciembre".

El último jueves, la familia Maldonado se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitó el envío de peritos o veedores a Buenos Aires para que se integren en la investigación.

En un mensaje que se interpretó como dirigido a las usinas oficialistas de trolls, Sergio también exigió un freno a los insultos y desprestigios que reciben por Twitter y Facebook. "Le pedimos a la gente que no nos insulte tanto a través de las redes, porque vemos que la gente que nos apoya, nos alienta en la calle, no condice con lo que sucede en las redes sociales. No opinen si no estuvieron ahí", dijo Sergio.

Aunque las primeras pericias sostienen que no había lesiones en el cuerpo y que posiblemente Santiago falleció ahogado, su hermano insistió: "Es una desaparición forzada" y reclamó peritos de la ONU en la investigación.