El Papa le pidió a Esteban Bullrich "cuidar a los pobres"

El senador electo por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich mantuvo ayer un breve encuentro en Roma con el Papa Francisco.

El senador electo por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich mantuvo ayer un breve encuentro en Roma con el Papa Francisco, a quien le transmitió un mensaje del gobierno argentino sobre la necesidad de "fortalecer la relación", en tanto que el Padre Santo le pidió "cuidar a los pobres".

El senador electo por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich mantuvo ayer un breve encuentro en Roma con el Papa Francisco, a quien le transmitió un mensaje del gobierno argentino sobre la necesidad de "fortalecer la relación", en tanto que el Padre Santo le pidió "cuidar a los pobres".

El encuentro entre Bullrich y Francisco se dio en la sede italiana de la fundación pontificia Scholas Ocurrentes, donde Bergoglio bendijo la piedra fundamental del edificio que la organización tendrá en la Villa 31 de Buenos Aires.

"Le planteé la voluntad de organizar con Scholas un encuentro interreligioso con jóvenes en Argentina, así como seguir fortaleciendo la relación que tenemos con el programa y con él, y seguir trabajando juntos", le dijo Bullrich.

Además, precisó que trajo ese mensaje al Papa "de parte del gobierno argentino" y aclaró que no hablaron "mucho de política" ni de los resultados de la pasadas elecciones. "Simplemente me dijo que sigamos trabajando, que sigamos caminando y que cuidemos a los pobres; eso me dijo", declaró Bullrich, quien llevó adelante así su primera actividad pública tras su triunfo en los comicios legislativos.

Bullrich saludó y dialogó con Francisco en el marco del acto que se realizó en la sede que Scholas posee en el tercer piso del palacio San Calisto, en el barrio romano de Trastevere, desde donde se realizó una videoconferencia con la Villa 31 durante la cual el Papa dialogó con jóvenes argentinos.