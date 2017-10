¿Por qué es Chile la Selección "más odiada" de Sudamérica?

El periodista chileno, Juan Cristóbal Guarello, de ADN Radio, hizo una afirmación que se hizo viral en las redes sociales: "somos la selección más odiada de Sudamérica".

JM Pinochet, periodista de BBC Deportes, se encargó de analizar los posibles motivos de esta afirmación: Lo más fácil es culpar a los títulos que obtuvo Chile en 2015 y 2016, pero lo cierto es que no se trata simplemente de los triunfos, sino la forma en que se consiguieron.

Por su parte, Guarello, enumeró junto a otros compañeros una serie de hechos para sustentar su tajante afirmación. Habló de la soberbia de algunos jugadores, del polémico mensaje dejado en el comienzo de las eliminatorias en los vestuarios del estadio Nacional en Lima ("Respeto, por aquí pasó el Campeón de América") y de la constante alusión a los títulos en las redes sociales. En la tertulia también se mencionó el incidente del dedo de Gonzalo Jara al uruguayo Edinson Cavani y de cómo los futbolistas presumían continuamente de los logros que habían conseguido frente a sus rivales en el campo.

Una de sus víctimas favoritas fue México tras la contundente victoria 7-0 en la Copa América Centenario que fue bautizada como "la masacre de Santa Clara". También apuntaron a la afición chilena, que terminó siendo la más multada por la FIFA de todas las eliminatorias a Rusia 2018, incluyendo los procesos clasificatorios de la seis confederaciones del organismo.

Un hecho que se resaltó fue la invasión que protagonizaron aficionados chilenos a la sala de prensa del estadio Maracaná previo al partido frente a España en el mundial de Brasil. Y por último está el hecho del reclamo de Chile a la alineación indebida del jugador Nelson Cabrera en Bolivia, que puso en pie de guerra a Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Lo irónico es que debido a ese recurso la selección chilena no clasificó al repechaje contra Nueva Zelanda debido a que la sanción a Bolivia benefició aún más a Perú. Chile no estará en Rusia 2018 y no parece que habrán muchos en América Latina que lamentarán su ausencia.