Política y farándula: así les fue a los candidatos “famosos” en las elecciones

Mientras algunos famosos alcanzaron un lugar en la Legislatura porteña, otros quedaron afuera.

No es una novedad que algunos famosos se hayan volcado a la política y animado a presentarse como candidatos en las elecciones legislativas. Sí, en cambio, es noticia quiénes de ellos lograron juntar los votos necesarios y asumirán su cargo, y quienes a su vez, quedaron afuera.

El periodista Franco Bagnato forma parte del primer grupo, al encabezar la lista de senadores bonaerenses en la quinta sección. El actor Segundo Cernadas, también acompañó al oficialismo y será concejal en Tigre, donde superó al Frente Renovador.

La sorpresa llegó de la mano del piloto de TC Marcos Di Palma, que ganó su distrito compitiendo por Unidad Ciudadana. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte: la periodista kirchnerista Gisela Marziotta, la mediática Amalia Granata (por el Partido Popular en Santa Fe, obtuvo 63.000 votos y quedó séptima en la provincia, aunque no le alcanzó para llegar al Congreso), la ex leona del seleccionado argentino de Hockey femenino Inés Arrondo y la postulante de izquierda María del Carmen Verdú.

En el territorio bonaerense, Carolina Píparo y Franco Bagnato alcanzaron su lugar en la legislatura de la mano del gobierno. Por su parte, Carolina Barros Schelotto (hermana de los mellizos Guillermo y Gustavo), y el abogado y ex columnista del programa radial de Alfredo Leuco, Fabio Quetglas, también triunfaron.

En la ciudad de Buenos Aires la periodista Débora Pérez Volpin (Evolución), logró su lugar en la Legislatura porteña.