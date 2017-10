Este martes se sabrá el veredicto por el femicidio de Micaela García

Será en una audiencia pública en los tribunales de Gualeguay. Los dos acusados podrían recibirl la pena de cadena perpetua.

El veredicto del juicio oral por el femicidio de Micaela García, la joven de 21 años violada y estrangulada en abril pasado en Gualeguay, se dará a conocer este martes en una audiencia pública en los tribunales de esa ciudad entrerriana, informaron este domingo fuentes judiciales.



El Tribunal de Juicio y Apelaciones de dicha ciudad del este de la provincia de Entre Ríos comunicó oficialmente que la audiencia comenzará a las 8.30 y que "se priorizará el ingreso de la prensa, sin perjuicio de las limitaciones que por cuestiones edilicias y de orden se establezcan".



Hasta ahora, el debate oral se había llevado a cabo a puertas cerradas pero el propio tribunal, integrado por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, aclaró que la lectura del veredicto "será pública".



Tras casi tres semanas de audiencias y la declaración de más de 50 testigos, el tribunal deberá resolver si condena al ex convicto Sebastián Wagner (30), quien estaba en libertad condicional cuando ocurrió el hecho; y Néstor Pavón (35), dueño de la gomería donde trabajaba el primero, por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio".



En caso de ser hallados culpables, estos dos hombres podrían recibir la pena a prisión perpetua, tal como solicitaron en sus respectivos alegatos el fiscal Ignacio Telenta y el abogado de la familia García, Jorge Impini.



Los acusadores también pidieron la absolución por el "beneficio de la duda" del tercer acusado, Gabriel Otero (21), hijastro de Wagner.



Esta causa tuvo un cuarto imputado que fue la pareja de la madre de Wagner, Fabián Ehcosor (53), quien un día antes del inicio del debate acordó en un juicio abreviado una condena a dos años y seis meses de prisión efectiva por "encubrimiento agravado" por haber ayudado al ex convicto a ocultarse en la localidad bonaerense de Moreno mientras estuvo prófugo.



El juicio comenzó el 21 de septiembre pasado, cuando Wagner reconoció haber violado a Micaela (21) pero dijo que fue Pavón solo quién la asesinó.



Por su parte, Pavón aseguró ser inocente y sostuvo que la noche del crimen él estuvo en su casa, mismo argumentó que utilizó también Otero.



En base a estas estrategias, el abogado de Wagner, Andrés Carvajal, pidió que se lo condene por la violación y no por femicidio; en tanto que el defensor de Pavón, Horacio Barreto, requirió la absolución por considerar que no existen "pruebas contundentes en su contra".



Micaela fue vista con vida por última vez la madrugada del 1 de abril último, cuando regresaba a su casa en Gualeguay luego de haber concurrido del boliche King de esa ciudad.



De acuerdo a la acusación del fiscal, la víctima fue interceptada por Wagner y otra persona, quienes iban a bordo de un Renault 18 Break, cuyo paso quedó registrado por las cámaras de seguridad.



Tras la desaparición de Micaela, se inició un amplia búsqueda que tuvo repercusión nacional y durante la cual su familia y amigos realizaron varias marchas para reclamar por el esclarecimiento del caso.



El 7 de abril, Wagner fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno junto a su padrastro luego de haber sido vinculado con el crimen a través de distintas pruebas.



Un día después, el cadáver de la joven fue encontrado semienterrado entre pastizales cerca de la ruta nacional 12, en Gualeguay, a unos tres kilómetros de donde se había encontrado una sandalia, un pantalón y un manojo de llaves que le pertenecían.



Los médicos forenses determinaron que la víctima había sido violada y estrangulada el mismo día en que había desaparecido.



El femicidio de Micaela generó una gran conmoción ya que Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero se encontraba en libertad condicional por orden del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien le concedió el beneficio a pesar de que el Servicio Penitenciario provincial desaconsejó hacerlo.



A raíz de esta polémica resolución, el magistrado afronta ocho pedidos de enjuiciamiento, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido tratado por la comisión legislativa, que ha ido cambiando su integración por las sucesivas recusaciones que impone la defensa de Rossi, ejercida por el abogado Miguel Cullen.