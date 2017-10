Federer se quedó con el Masters 1000 de Shangai

El suizo Roger Federer , número dos del mundo, se impuso con esfuerzo al primero en el ranking de ATP, el español Rafael Nadal, en dos sets (6-4 y 6-3) y se quedó con el Masters 1000 de Shangai.

El suizo Roger Federer , número dos del mundo, se impuso con esfuerzo al primero en el ranking de ATP, el español Rafael Nadal, en dos sets (6-4 y 6-3) y se quedó con el Masters 1000 de Shangai, su sexto trofeo del año, en una hora y doce minutos de juego.

Federer expuso un tenis de alto nivel en el estadio Qi Zhong y obtuvo así su quinto triunfo consecutivo ante Nadal.

El suizo Roger Federer aseguró este domingo, tras vencer a Rafael Nadal en la final del torneo de tenis de Shanghai, que espera jugar más partidos ante el español en el futuro. "Es muy bonito estar aquí, es algo maravilloso poder venir aquí y jugar tan bien contra mi buen amigo y rival, Rafa. Felicidades por estas semanas", dijo Federer durante la entrega de premios en la pista central del torneo.

"Es bonito compartir hoy la pista contigo. Espero que haya más por venir", agregó. El suizo se impuso por 6-4 y 6-3 para poner fin a una racha de 16 victorias consecutivas del español, que en las últimas semanas se alzó con los títulos del US Open y de Pekín.

Federer y Nadal son protagonistas de una de las mayores rivalidades de la historia del deporte. Hoy disputaron su partido número 38, pero hace 12 meses pocos se imaginaban el escenario actual. El español y el suizo están en los dos primeros puestos del ranking cuando hace un año estaban lesionados y su futuro era una incógnita. "Hace un año estábamos en Mallorca en la inauguración de su academia y no pensábamos que íbamos a tener el año que estamos teniendo. Yo, por lo menos, no lo esperaba", dijo Federer, de 36 años y campeón esta temporada en Australia, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon y Shanghai.

Nadal, por su parte, se alzó con los títulos de Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roland Garros, US Open y Pekín. El español, de 31 años, también felicitó a Federer. "Felicidades a Roger y a su equipo por su gran año. Hoy has jugado un gran partido, muy bien hecho", dijo aún en la pista. "Han sido dos semanas muy buenas para mí con el título de Pekín y la final aquí. Después de un año largo, es muy importante para mí tener éxito en la gira asiática", añadió. También tuvo palabras de agradecimiento para su equipo: "Está siendo un año muy emocionante y el año todavía no ha terminado. Después de dos años difíciles, estar donde estamos es por el trabajo de todos".