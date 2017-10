Una joven hizo público en ReconquistaHOY el calvario que está viviendo desde que se separó de su pareja, con quien tiene una hija en común.

Pese a que el Poder Judicial tomó numerosas decisiones, nada ha sido suficiente para frenar a quien pinta como una fiera incontrolable. Teme por su vida y la de su nena.

Virginia Massaferro, 29, vive este calvario en la ciudad de Vera, desde donde acudió a ReconquistaHOY para hacer visible su infierno y a pedir al Estado que le garantice no solo la vida, sino también la tranquilidad que no la tiene desde que hace 10 meses se separó de David Almirón, 29, rebelde que no acepta ni la decisión de su ex, ni la del Poder Judicial, cuyas imposiciones desobedece hasta el hartazgo, sin que cambie la estrategia oficial que se limita a la prisión domiciliaria que viola permanentemente para seguir su acoso.

Gustavo Gon es el juez del caso, a quien Virginia responsabiliza de cualquier cosa que le ocurra, ya que insiste con la prisión domiciliaria que para Almirón es un chiste del que se ríe y desobedece.

Virginia contó que la relación con Almirón siempre fue violenta, pero que se agravó con la separación. "Hace 10 meses me separe del padre de mi hija, quien nunca acepto que yo me haya ido, y me fui por los malos tratos que él tenia conmigo. Le otorgan medidas cautelares, le dieron 40 dias de prisión y me mandaba mensajes desde adentro de la cárcel, luego le dieron 2 meses de prisión domiciliaria que no la respeto... Volvió a caer preso, y el mismo dia que queda libre volvió a seguirme a mi domicilio". Insoportable, interminable.

Contó que por el constante acoso y por las amenazas, tuvo que cambiar el numero de celular y cerrar por un período su cuenta de facebook. "El martes 3 le ordenaron nuevamente la prisión domiciliaria y el miércoles 4 me lo crucé por la calle, haciendome señas amenazantes...Yo pido seguridad para nosotros... Vivimos con temor, sin salir, a mi nena de 3 años ni a la vereda la puedo sacar ".

Entre otras cuestiones, Virginia Massaferro explicó que ahora está tratando de terminar el secundario, ya que, antes su pareja no la dejaba porque para él "iba a salir a buscar machos". Por sus celos enfermizos, "ha agarrado a chicos, porque se le metió a él en la cabeza, que andaban conmigo, y los agarraba y amenazaba de muerte".

Virginia teme por su vida y la de su hija, a quien incluso dice que hará desaparecer, que ya tiene un lugar adonde llevarla. Pide que el juez la escuche y tome decisiones diferentes a las que hasta ahora no logran controlar al violento. Considera que el juez Gustavo Gon "no ve la gravedad del problema; le plantié el temor y el no poder salir ni a la vereda con mi nena. Él me dice que me quede tranquila y le da la prisión domiciliaria sabiendo que no la cumple". Quiere "que el juez se ponga la mano en el corazón, tienen hijas mujeres, ¿qué haría si las psicopatean a sus hijas?".

El fiscal del caso es Martín Gauna Chapero, para quien no tiene ningún reproche, "se mueve", pide medidas que el magistrado no realiza.

Sobre el Centro de Asistencia Judicial dijo que "supe ir pero no es mucha la ayuda que te dan, solo te guían, se ocupan más si la causa está estancada.

¿Y si me mata o me quita la nena como me ha amenazado, diciendo que no la voy a encontrar nunca más?", pregunta sin respuesta.

Almirón no tiene régimen de visita. "Quiere que yo vuelva con él, quiere rehacer la familia que éramos". Culpa a la suegra como quien obliga a la hija a este tipo de actitudes. Virginia estudia en una escuela secundaria. Almirón es albañil, aunque aclara que "nunca me pasó nada" de dinero ni de ayuda.

Si sos victima, o conoces a alguien que esté viviendo una situación de violencia de género, podés comunicarte al 144 para asesorarte y pedir ayuda.

Centro de Asistencia Judicial teléfono: 0800- 555- 8632

Comisaría de la Mujer - Centros de orientación a la víctima de violencia familiar y sexual -

Reconquista - Patricio Diez 472

Teléfono: (03482) 420875, interno 220

Vera - Pte. Perón 1235

Teléfono: (03483) 4200004 - 4200003