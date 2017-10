¿Cuántos millones se perderían si la Argentina no va a Rusia 2018?

Quedar afuera del Mundial de Rusia 2018 sería una tragedia nacional en lo deportivo, pero también significaría una pérdida económica para la AFA de por lo menos 15 millones de dólares.

Quedar afuera del Mundial de Rusia 2018 sería una tragedia nacional en lo deportivo, pero también significaría una pérdida económica para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de por lo menos 15 millones de dólares, que es lo que FIFA le entrega a cada seleccionado sólo por participar.

Pero la cifra en cuestión se incrementa a medida que el equipo avanza en el torneo, lo que explica cómo la selección de Alejandro Sabella cosechó 25 millones de dólares por haber llegado a la final en Brasil 2014. Desde entonces, la bolsa de dinero dispuesta por FIFA se incrementó un 20 por ciento.

Para Rusia 2018 habrá casi 691 millones de dólares que se repartirán entre los 32 equipos clasificados. Sólo en la final se entregarán 50 millones para el campeón y 40 para el finalista.

Lo que es peor, quedar afuera del Mundial podría reducir en un 50% el cachet de la Selección. Un eventual fracaso en las Eliminatorias ocasionaría una depreciación de la marca Selección Argentina, actualmente valorada a escala mundial por el liderazgo de su capitán Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.

"No hay dudas que si Argentina no se clasifica a Rusia ya no ofrecerán por el seleccionado lo que se está pagando hoy", explicó Guillermo Tofoni, exsocio de la AFA en la organización de partidos amistosos internacionales.

Las pérdidas económicas que puede ocasionar estarán por encima de los US$ 500 millones, y afectarán principalmente a los sectores de turismo, gastronomía, alimentos y bebidas, y también a los fabricantes de televisores, especialmente los de la marca Noblex que deberá devolver el dinero de 550 televisores vendidos con una promoción especial.

Consultados por Télam, dirigentes y empresarios de los sectores involucrados prefirieron mantener la cautela de esperar a que la Selección juegue su última oportunidad, antes de salir a evaluar el resultado económico de su eliminación.

Sin embargo, la consultora Marketing Registrado emitió un informe donde da cuenta de cómo podría verse afectados algunos sectores económicos si Argentina no está en el próximo Mundial.

En el caso del turismo, de acuerdo a informes relevados por agencias de turismo, la estimación de turistas argentinos al Mundial está en un piso de 60.000 personas, si Argentina clasifica.

Con una tarifa mínima de US$ 8.000 por paquete, que incluye pasajes aéreos y alojamiento por 15 días, el sector se perdería de ganar unos US$ 480 millones, estimando que 60 mil argentinos visiten Rusia.

Por su parte, la empresa Newsan, fabricante de la marca Noblex, deberá devolver US$ 560.000 a los clientes que adquirieron los 550 televisores vendidos durante la promoción que la compañía lanzó en dos oportunidades, una en agosto y la otra en setiembre, en la que se comprometía a reintegrar el importe pagado por la compra de un Led TV Smart de 50 pulgadas, en caso que la Selección no clasifique a Rusia 2018.

Dentro de este segmento, Andrés Shim, director de Producto de línea marrón de LG, que incluye TV, monitores y audio, desmitificó que este tipo de competencias empujen las ventas, sino que explicó que "lo que sucede es que se adelante la demanda, las compras de las cadenas a productores arrancan en el último trimestre de 2017, y las de los consumidores en el primer semestre de 2018".

En el mismo sentido, el gerente de producto de TV de Newsan, Fernando García, puntualizó que "los años previos a los mundiales, en el último trimestre hay un recalentamiento en las compras de los comercios a los fabricantes".

Y el director ejecutivo de Philips, Gabriel Gruner, precisó que durante los mundiales de fútbol "las ventas al consumidor comienzan en febrero o marzo del año que viene", y estimó que "las operaciones estarán en un nivel similar al de este año, pero el promedio de pulgadas por pantalla es el que crece".

"Hace cuatro años, el promedio no llegaba al 34 pulgadas, y hoy está en 39 pulgadas. Pero el Mundial empuja las ventas de las 40 y las 50 pulgadas", precisó Gruner.

En otro orden, están los contratos firmados por los auspiciantes de la Selección con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en muchos casos vencen en 2019, y cuyo precio de renegociación sería muy distinto si el representante nacional juega en Rusia o no el año próximo.

Entre ellos figuran Quilmes, Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros e YPF, que aportan de US$ 1 a US$ 2 millones anuales; y Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua, Gillette y Prevención Salud, abonan US$ 500.000 y US$ 800.000 cada una.

Otro dato a tener en cuenta es lo que se perderían de ganar los bares y restaurantes, cita tradicional para muchas personas cuando la Selección juega en un Mundial; los fabricantes de alimentos y bebidas, que también acompañan los encuentros familiares para ver los partidos.