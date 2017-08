El dolor de Barby Silenzi: su beba es blanco de bromas

La participante del "Bailando 2017" también habló de las burlas a su hija Elenita por el cabello.

Hace dos años nació Elena, la hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado. En aquel momento, su padre estaba dentro de la casa de Gran Hermano y tras un gran operativo de seguridad, logró salir de la misma para conocerla.

Sin embargo, desde que la bebé empezó a crecer ha sido blanco de diversas bromas malintencionadas en las redes sociales por su cabello.

Debido a esto, Francisco y Barby tomaron hace unos días la decisión de colocarle una cortina de pelo a la niña (la que usa su mamá para el Bailando) para responder con ironía a los chistes sobre Elena.

Tras la publicación de esa foto, se armó una página de Instagram donde proponían diversos looks para la pequeña a raíz de un juego con un humor sarcástico. Al enterarse de esto, Francisco Delgado se indignó.

En diálogo con PrimiciasYa.com, contó: "Un usuario me mandó por privado diciéndome que estaban utilizando un grupo EBDM que tiene como 17 mil subscriptores para bardear a Elenita. Entré a ver de qué se trataba y había una foto de ella y el posteo decía "ponele pelo a Elena y obtendrás miles de likes" y habían como 200 mensajes con fotos armadas de ella con diferentes peinados, le ponían cabello falsos. También había comentarios muy feos y discriminatorios hacia ella".

"Me indigné tanto con esto porque no se pueden meter con una menor. Denuncié la página y no sé si se la bajaron o ellos la eliminaron al ver que yo estaba al tanto de lo que hacían. Ya estoy rastreando con un abogado a los usuarios y haré la denuncia en el Juzgado de Menores porque hay que ponerle un límite al cyberbullying, por más que no se detengan a los responsables", indicó Delgado.

Y detalló: "También había cargadas a varios famosos, a Morena Rial, al hermano de Brian, todo con muy mala leche. Pero Elena tiene dos años, es una menor y no se puede defender. Además recibí amenazas tras denunciar esto, que me van a venir a buscar a mi casa y esas cosas. Pero es gente que se esconde detrás de una computadora y hace daño".

Por su parte, Barby Silenzi se mostró dolida tras lo sucedido: "La verdad que me angustió mucho ver eso porque no entiendo cómo puede haber gente así tan mala metiéndose y burlándose de una nena de dos añitos".

"Le dije a Fran que hagamos algo y empezamos denunciar la cuenta. Después empezamos a ver que esa gente comentaba cosas muy violentas. Te juro que me dio mucho miedo, la gente está muy violenta", remarcó.

Por último, indicó: "No es justo que quede así y nadie haga nada porque lo van a seguir haciendo, vamos a tomar medidas legales. Nosotros nos quedamos re mal como papás de Elena".