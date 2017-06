Cinco "enfermedades" que provoca usar el celular

Mirá la lista y fijate cuál sufrís o con cuál te identificás.

Usar el teléfono celular en cualquier momento, ignorar a la persona que tenemos frente a nosotros, no poder vivir sin el teléfono un minuto, dolor de cuello por malas posturas a la hora de usar el equipo. Todos conocemos o sufrimos alguna vez alguna de estas "enfermedades" pero lo que pocos saben es cómo se llaman. Mirá la lista que armamos.



Nomofobia



Es el miedo a no poder consultar el 'smartphone' cada vez que se desea, bien sea porque nos lo hemos dejado en casa, se haya quedado sin batería... El término 'nomo' proviende de la abreviatura inglesa 'no-mobile'.



Whatsappitis



Hiperdependencia de la aplicación de mensajería instantánea, con especial adicción de los grupos en los que participan varias personas escribiendo durante todo el día.



Selfitis



La adicción a los 'selfie's ha sido oficialmente reconocida por los científicos de la Asociación Americana de Psiquiatría como un trastorno mental. Consiste en un constante deseo de fotografiarse a sí mismo y compartir fotos en las redes sociales para compensar la falta de autoestima y para llenar un vacío en la intimidad.



Phubbing



No prestar atención a los demás y sólo al teléfono. Especialmente se trata en ambientes cuando estando con más gente ignoras, o te ignoran, por estar atendiendo todo el rato el móvil o tablet.



Vibranxiety



Se trata de la sensación de haber sentido vibrar, o incluso haber creído escuchar el teléfono a pesar de que este no hizo nada. La famosa vibración fantasma del teléfono.