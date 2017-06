Ariana Grande cantó en homenaje a las víctimas del atentado

Homenajeó a las víctimas del ataque suicida que el mes pasado mató a 22 personas e hirió a otras 64 en esa ciudad inglesa.

La estadounidense Ariana Grande participó este domingo en Manchester junto a otros artistas internacionales en un concierto en homenaje a las víctimas del ataque suicida que el mes pasado mató a 22 personas e hirió a otras 64 en esa ciudad inglesa.

El concierto "One Love Manchester" se realizó con un gran operativo de seguridad en el estadio Emirates Old Trafford, con capacidad para 50.000 asistentes, y contó con la presencia de representantes políticos y líderes de distintos credos religiosos.

El atacante suicida Salman Abedi perpetró la masacre dos semanas atrás justamente al término de un show de Ariana Grande.

En el concierto de hoy también cantaron Marcus Mumford, líder del grupo Mumford And Sons, que inauguró el show, el grupo británico Take That, con Robbie Williams, el estadounidense Pharrell Williams y Miley Cyrus.

El concierto estuvo muy marcado, también, por los sentimientos aún a flor de piel por el reciente atentado ocurrido en la noche del sábado en Londres, donde perdieron la vida 7 personas y otras 48 fueron heridas.