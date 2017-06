El perro es propiedad de la familia. La menor, de un año y medio, terminó con lesiones de consideración también en el rostro, cuello, hombro y brazo. Sucedió en Rosario.



Una beba de un año y medio resultó gravemente herida, con fractura de cráneo tras ser atacada en el rostro por un pitbull propiedad de su familia. El perro agredió a la menor en el rostro, parte de la oreja, cuello, hombro y brazo. Luego del incidente huyó de la casa familiar y no pudo ser encontrada. Fue operada anoche en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Desde el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) recomendaron "asesorarse antes de tener una raza potencialmente peligrosa en el hogar y ante la presencia de niños".

La abuela de la beba, de nombre Margarita contó a Canal 5 que estaba jugando con su nieta y que "no estaba pasando absolutamente nada raro cuando empezó a atacarla. Si no intervenía me la mataba".

Según el subdirector del Sies, Cristian Bottari, el hecho se produjo ayer alrededor de las 14.30 en una vivienda de pasaje Tiscornia al 2900.

"La nena fue atacada por un perro de raza pitbull que tiene 14 años y es propiedad de la familia. Desconocemos la mecánica del hecho, pero el can mordió a la chiquita en el rostro, parte de la oreja y cuello, en el hombro y un brazo", indicó.

La directora del Vilela, Viviana Esquivel, confirmó que un grupo de médicos neurocirujanos operaron anoche a la menor por fractura de cráneo.

"La intervención fue correcta. Igual la situación es crítica pero todo depende de la evolución de las próximas 24 horas", resaltó.

"Sufrió fractura y hundimiento de cráneo pero sin pérdida de masa encefálica", comentó.

Raza peligrosa

Por su parte, el director del Imusa, Daniel Rinaldi, remarcó que la raza pitbull "es una de las potencialmente peligrosas que requieren de asesoramiento profesional antes de adquirirlo".

El funcionario apeló a la "responsabilidad de los adultos más que a sugerir prohibiciones desde el municipio. Los padres deben saber que es mejor prevenir situaciones que pueden terminar con consecuencias catastróficas".

Rinaldi recordó que en la ciudad es obligatorio inscribir en un Registro Unico a 16 razas conflictivas, en el cual hay anotados más de 3.000 perros, en su gran mayoría pitbull y rottweiler.

Los perros que, por ordenanza, sus dueños deben inscribirlos en el Registro y colocarles un microchip en forma subcutánea son: pitbull, tosa inu, dogo de Burdeos, presa canario, bull terrier, akita inu, mastin napolitano, fila brasilero, dogo argentino, cane corso, bull mastiff, staffordshire terrier, rottweiler, doberman, gran perro japonés y ovejero alemán.

De acuerdo a la ordenanza vigente, "son razas que por su contextura física, porte, tamaño, diámetro del cuello y potencia de sus mandíbulas, son capaces de ocasionar daños o lesiones graves a personas o animales, e inclusive la muerte, aunque no presenten rasgos de agresividad ni aptitudes de guardia o ataque".

Rinaldi aclaró que no conocía en detalle lo ocurrido con la beba pero remarcó que "siempre hay que consultar a un veterinario antes de poner en contacto a un raza de este porte con bebés".

"Es importante —siguió— saber cómo fue su crianza, cómo es su carácter, el espacio con el que cuenta en el hogar. Y también conocer la personalidad de los dueños ya que si son sumisos pueden verse superados por el perro y generar situaciones impredecibles".

Fuente: Sin Mordaza - La Capital