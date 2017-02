Investigan a todos los presidentes salvadoreños desde 1989

Los presidentes de El Salvador desde 1989 a la actualidad son investigados por enriquecimiento ilícito por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque los casos del actual jefe de Estado, Salvador Sánchez Cerén y su vice, Oscar Ortiz, no han sido aún enviados a juicio, en el marco de un análisis que abarca 76 ex funcionarios y actuales integrantes del Estado, según señaló hoy una ONG.



La ONG Transparencia Activa informó que en la lista de los 76 investigados por la sección Probidad de la CSJ están el actual mandatario Sánchez Cerén (2014-19), así como los ex mandatarios Alfredo Cristiani (1989-94), Armando Calderón (1994-99), el ya fallecido Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-09) y Mauricio Funes (2009-14). Todos podrían ser acusados de enriquecimiento ilícito.



Las investigaciones no tiene antecedentes en El Salvador, aseveran observadores y analistas políticos locales como Jaime López, ex director de la extinta organización civil Probidad y actual activista de Transparecia Internacional, reportó la agencia DPA.



Las investigaciones incluyen además a tres vicepresidentes, seis secretarios de Estado, ministros y viceministros, autoridades judiciales, alcaldes, diputados y agentes de seguridad.



El listado fue revelado tras una solicitud de un abogado acogido a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El ex presidente Saca ya está preso y procesado desde octubre pasado por supuesto peculado (uso indebido del tesoro público) por un monto de más de 240 millones de dólares.



En tanto, el ex presidente Flores falleció en enero de 2016 mientras se le procesaba por actos de corrupción.



Funes, en tanto, se encuentra en calidad de asilado político en Nicaragua mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante su gobierno.