Boca perdió por penales ante Chivas

El "Xeneize" cayó por 5 a 3 en la tanda de penales en el denominado "Duelo de Gigantes" ante Chivas, de Guadalajara, el equipo mexicano dirigido por el argentino Matías Almeyda, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos.



De esta manera los mexicanos se quedaron en su estadio con la "Copa de Gigantes" al cabo de un emotivo partido que tuvo como novedad su visualización, ya que al no televisarse, solamente los aficionados pudieron acceder a observarlo por streaming, para lo que debían abonar cinco dólares.



La nueva propuesta de Guillermo Barros Schelotto, con más tenencia de pelota y menos verticalidad en el juego, le dio resultados positivos en el primer tiempo, ya que no corrió riesgo defensivos salvo por un remate de Angel Zaldívar que pasó muy cerca del arco defendido por Axel Werner.



Es que con ese sistema Boca se defendió y atacó siempre a través del control del balón, pero lo que le faltó fue la últimas puntada, y esto se debió esencialmente a la falta de claridad que exhibió a la hora de procurar un jugador mano a mano con el arquero Rodolfo Cota.



Y una prueba clara de ello fue que la oportunidad más nítida de los 'xeneizes' estuvo en los pies de Pablo Pérez, un volante mixto que mucho le rinde a su equipo también en esta faceta de buscar con disparos de media distancia, aunque el suyo, promediando la etapa inicial, se fue apenas por encima del travesaño.



Las corridas de Cristian Pavón y Ricardo Centurión, que rompieron el molde con sus intentos individuales, contrastaron con la buena tarea, sobre todo por su sincronización, que les cupo a los centrales Santiago Vergini y Lisandro Magallán, que conformaron una dupla confiable durante el período inicial.



En el arranque del segundo tiempo el que avisó fue Boca, ya que apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando otro intento individual de Pavón concluyó con un derechazo cruzado que terminó rozando el palo derecho de la valla defendida por Cota.



Boca mutaba del 4-4-2 al 4-3-3 por momentos, según los espacios que encontrara Centurión detrás del centrodelantero Walter Bou o bien a su izquierda, ya que Pavón lo flanqueaba siempre por la derecha.



Pero fue cuando Centurión se tiró por la izquierda el tiempo en Bou empezó a disfrutar de las mejores ocasiones de frente al arco local, y esto se produjo en el arranque mismo del segundo período, cuando el 'Mellizo' Barros Schelotto acomodó al ex Racing Club y San Pablo definitivamente donde más había rendido en el primer tiempo.



Primero se lució Cota ante un disparo de Bou sobre los 10 minutos, pero a los 22 nuevamente le quedó el balón al reemplazante de Darío Benedetto, que permaneció en Buenos Aires cumpliendo una sanción por expulsión, y como suele hacerlo últimamente con mucha continuidad, remató cruzado para que el balón llegara a la red. La asistencia fue de Fernando Gago con un pase filtrado.



Pero no le iba a durar mucho la alegría al conjunto boquense, porque apenas seis minutos más tarde Magallán dejó corto un rechazo y la pelota le quedó a Alan Pulido de frente al arco para que el delantero de Chivas colocara el balón contra el palo derecho de Werner.



Pese al impacto Boca no frenó su postura ofensiva y siguió yendo en pos de la victoria, que nuevamente estuvo en los pies de Bou, pero esta vez el hermano del delantero de Racing, Gustavo, no estuvo tan fino y su remate se fue desviado.



Así se consumió, dentro de las características similares que identifican a los equipos de Barros Schelotto y Almeyda, el tiempo regular que dejó paso a la definición por penales, una instancia con festejo a la mexicana.



- Síntesis -



Chivas: Rodolfo Cota; Jesús Sánchez, Jair Pereira, Oswaldo Alanís y Edwin Hernández; José Juan Vázquez, Néstor Calderón, Rodolfo Pizarro y Javier López; Angel Zaldívar y Alan Pulido. DT: Matías Almeyda.



Boca Juniors: Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Fernando Gago, Ricardo Centurión y Fernando Zuqui; Cristian Pavón y Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Gol en el segundo tiempo: 22m. Bou (BJ) y 28m. Pulido (Ch).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Wilmar Barrios por Centurión (BJ) y Orbelín Pineda por Calderón (Ch), 25m. Isaac Brizuela por Sánchez (Ch), 32m. Carlos Fierro por López (Ch), 40m. Nazareno Solís por Bou (BJ),

Amonestados: Pereira y Hernández (Ch). Pablo Pérez, Peruzzi y Barrios (BJ).

Definición por penales: Para Chivas: Alanis (convirtió), Zaldívar (convirtió), Pineda (convirtió), Pizarro (convirtió) y Fierro (convirtió).

Para Boca: Pavón (convirtió), Vergini (rebotó en el travesaño), Pablo Pérez (convirtió) y Gago (convirtió).



Estadio: Chivas.