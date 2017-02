La provincia tiene nuevo secretario de Recursos Hídricos

El gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de Infraestructura y Aguas, José Garibay, formalizó este martes la designación del nuevo secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial. Se trata del Ingeniero Juan Carlos Bertoni, doctorado en Francia y experto internacional en materia hídrica y ambiental.



Bertoni nació en la ciudad de Santa Fe y se recibió de Ingeniero Hídrico en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Cumplió tareas en instituciones nacionales, provinciales y municipales de la Argentina; y desde hace muchos años es consultor de entidades internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, World Bank, PHI/Unesco, Itaipú y Salto Grande.



Antes de asumir como secretario de Recursos Hídricos, se desempeñó como docente e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, fue uno de los tres peritos consultados en la causa judicial que investiga las responsabilidades por la inundación del 2003 en la ciudad de Santa Fe.



LOS DESAFÍOS

Al momento de asumir, Bertoni expresó que “en la provincia hay una problemática hídrica importante, no sólo por esta emergencia, sino en general. El desafío es tratar de responder a todas la necesidades y llevar adelante el programa de infraestructura que han trazado el gobernador y el ministro (Garibay); además de otras acciones, de medidas no estructurales como una ley del agua, monitoreo y sistemas de alerta”, agregó.



“Hay nuevos desafíos, la naturaleza nos plantea un nuevo escenario: en este caso una gran variabilidad climática, en el sentido de la ocurrencia de lluvias muy importante en determinadas zonas y el resultado que estamos viendo, que como todo problema nunca tiene una única causa, la causa no es que llueva mucho, sino que eso pone en evidencia toda la necesidad de mayores obras de infraestructura y planificación”, advirtió.



“Es un desafío muy importante y en lo personal es una oportunidad para poner al servicio de la gente mis conocimientos”, concluyó el flamante secretario.



En la oportunidad, Garibay manifestó que Bertoni “es un experto que ha trabajado a nivel nacional, en consultoría para distintas instituciones internacionales y en el territorio, así que creo que rápidamente va a poder ponerse al frente del equipo que tiene la Secretaría de Recursos Hídricos, a trabajar dentro del Ministerio de Infraestructura con las áreas de Vialidad Provincial, Aguas y Saneamiento y Transporte”.



ANTECEDENTES LABORALES Y ACADEMICOS DE BERTONI

Es Ingeniero en Recursos Hídricos por la FICH de la UNL, (Argentina), Master en Recursos Hídricos y Saneamiento por el IPH (Brasil) y Doctor por la Université des Sciences Montpellier II (Francia). Tiene experiencia en la gestión de los recursos hídricos (toma de decisiones junto a instituciones públicas y/o privadas a nivel internacional, nacional, provincial y municipal).



Tiene experiencia como consultor a nivel nacional e internacional (entre otros, en relación directa o indirecta con entidades internacionales tales como BID, World Bank, CAF, GWP, PHI/Unesco, Itaipú, Salto Grande y Río Hondo); en la elaboración de metodologías para el desarrollo de estudios y trabajos en Hidrología e Hidráulica en general; experiencia profesional superior a 35 años; con más de 15 años en la coordinación y dirección de equipos interdisciplinarios para estudios y proyectos de objetivos múltiples referidos al manejo sostenible de los recursos naturales, con énfasis en los recursos hídricos; y como coordinador, moderador y relator de talleres orientados a fomentar la participación de la sociedad en la problemática ambiental y de los recursos naturales.



Durante más de 20 años, se desempeñó como docente-investigador en proyectos nacionales e internacionales de Ciencia y Técnica en el campo de los recursos naturales, con énfasis en los recursos hídricos. Fue conferencista invitado en eventos técnicos, científicos y de gestión en recursos hídricos desarrollados en 19 países de América Latina y Europa. Es autor y co-autor de libros, publicaciones, comunicaciones y material didáctico sobre aspectos de los recursos hídricos.