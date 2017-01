Los países con más y menos días feriados en el mundo

Los japoneses estrenaron ayer una nueva jornada festiva: el Día de la Montaña.



Es la más reciente celebración añadida a su extenso calendario de días no laborables, que ya suman 16 al año.



La idea de tener este día de fiesta era promovida por los grupos y asociaciones amantes del montañismo, que querían celebrar la relación entre el territorio y la cultura del país.



Con el Día de la Montaña, Japón se consolida como el país del G7 (el grupo de las naciones más industrializadas del mundo) que tiene mayor número de días festivos: 16.



Pero, ¿cuáles son los países del mundo con mayor número de días festivos no laborables?



Colombia e India son los dos países del mundo que encabezan la lista con 18 días anuales cada uno, según un estudio realizado por la consultora internacional Mercer.





Siendo el segundo país del mundo con mayor población y, siendo esta tan diversa, el gobierno de India ha establecido sólo tres festivos nacionales y ha permitido que cada estado defina sus propios días feriados, de acuerdo con la cultura, el idioma y las creencias religiosas de sus pobladores.



Como consecuencia de ello, durante el año hay más 190 días festivos que se celebran en distintas partes del mundo.



Líbano, Corea del Sur y Tailandia completan la lista de los países del mundo con mayor número de días no laborables, con 16 días cada uno.



En el caso de América latina, después de Colombia, los países con más días no laborables son la Argentina y Chile, que disfrutan de 15 días.



Menos fiestas



Un Estado latinoamericano también se destaca como el país con menos días feriados en el mundo: México, cuyos habitantes apenas cuentan con 7 días no laborables obligatorios al año, según el estudio de Mercer.



Le siguen tres países europeos: Reino Unido, Países Bajos y Hungría, con 8 días no laborables cada uno.



El quinto puesto de la lista también corresponde a un país de la UE: Serbia, cuyos trabajadores disfrutan de 9 días no laborables al año.



¿Por qué es importante?



La cantidad de días libres que tienen las personas a lo largo del año tiene efectos sobre la economía de cada país y sobre la calidad de vida de los ciudadanos.



Esta relación, sin embargo, no siempre es lineal. Es decir, no necesariamente porque las personas de un país trabajen más días al año le irá mejor a su economía.



A veces trabajar en exceso puede ser contraproducente. En el caso de Japón, por ejemplo, a las autoridades les resulta conveniente agregar un nuevo día no laborable al calendario, pues quieren que sus ciudadanos se tomen más días de descanso para incentivar el consumo.



En la actualidad, muchos japoneses trabajan muchas horas extras y no se toman los días libres que les corresponden, lo que es visto como una de las causas del escaso crecimiento económico del país e incluso de su baja tasa de natalidad.