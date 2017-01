Invertirán U$S 42,5 millones en Corrientes para generar energía con residuos madereros

Una compañía papelera de Santa Fe y Córdoba invertirá para producir electricidad en Corrientes a partir del uso de biomasa industrial, generar energía para más de 20.000 habitantes de la región y abastecer unas 40 industrias madereras del Parque provincial Santa Rosa.

"Vamos a invertir u$s 42,5 millones para construir una planta de 12,5 MW", confirmó Álvaro Lucena, presidente de Genergía Bio-Corrientes, y especificó que utilizarán "unas 200.000 toneladas anuales de residuos de aserraderos que, actualmente, se queman y afectan el medio ambiente".



"Cuando la planta comience a funcionar, a mediados de 2018, pondremos en valor todos los residuos que hoy descartan y queman los industriales madereros de Santa Rosa, Corrientes", sostuvo el empresario, y agregó que el proyecto "traerá beneficios económicos y ecológicos para los aserraderos, y trabajo directo e indirecto" para los habitantes de la región.



En diálogo con Télam, Álvaro Lucena aseguró que "es un proyecto integrador de las economías regionales porque hace crecer mucho la infraestructura y, sobre todo, porque la electricidad permitirá instalar futuros desarrollos productivos" en la zona.



Genergía Bío-Corrientes es una de las siete empresas que firmó la semana pasada con la Nación, el contrato de abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable con Cammesa y su Acuerdo de Adhesión al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) con el Ministerio de Energía y Minería y el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE).



Genergía Bío-Corrientes y Pindó S.A. resultaron adjudicatarias de sendos proyectos para el desarrollo de energía biomásica en la Ronda-1 del Programa RenovAr, que impulsó el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.



La primera de las iniciativas se construirá en el Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, en la provincia de Corrientes, mientras que el segundo proyecto funciona desde septiembre de 2016 en Puerto Esperanza, a 250 kilómetros de Posadas, Misiones.



En realidad, la adjudicación para la Central de Puerto Esperanza contempló el uso del excedente de energía por biomasa que ya produce la planta, desde el pasado mes de septiembre, que alcanza los 4 MW/hora de potencia.



El presidente de Pindó, Andrés Scherer, la compañía misionera que obtuvo uno de los proyectos de biomasa, explicó que participaron de RenovAr "porque tenemos un excedente de 2 MW para generar energía en la planta, ya que la construimos con más capacidad de la que necesitamos".



"Hoy, sólo consumimos el 30% de la capacidad total", describió el empresario, y justificó el tamaño de la planta al confiar en que "nuestra industria continúa creciendo y vamos a necesitar energía eléctrica y vapor".



En declaraciones a Télam, señaló que "el 50% del volumen de un aserradero se transforma en residuos, corteza, aserrín y viruta, que tienen un valor relativo bajo, y se transforman en el combustible para el funcionamiento de la planta".



Scherer cuestionó algunos aspectos del programa RenovAr al señalar que "no está pensado para proyectos de biomasa ni para empresas pequeñas o medianas".



En ese sentido, mencionó que "tenemos que crear una empresa nueva para que facture la energía ya que el pliego exige que tiene que ser de propósito específico. No puedo usar a Pindó S.A. sino que debe ser otra compañía. Ese es un inconveniente importante".