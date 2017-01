Empeoró la salud de los sobrevivientes del choque en Ruta 11

Juan Ángel Monzón y Judith Natalia Mongelos volvieron a ser internados en Malabrigo ya que ambos sufrieron infecciones en sus heridas. El joven de 24 años podría perder una oreja y la adolescente de 17 su embarazo que atraviesa el tercer mes.



La madre de Ricardo Monzón, quien perdió la vida en el acto en el fatal choque del 15 de enero, y de Juan Ángel Monzón, habló con ReconquistaHOY y brindó el parte médico de los sobrevivientes.Gloria Molina contó que Juan (24) y su pareja Judith (17) deberieron ser internados nuevamente hoy viernes 20 de enero ya que presentan infecciones de consideración.



El joven podría perder una oreja dado el desprendimiento de la misma y la contaminación de la herida. Además, el embarazo de la adolescente corre riesgo porque empeoraron las lesiones de su pierna."Vinieron de Reconquista con infecciones y esta tarde los internamos en Malabrigo", dijo.



Gloria no solo perdió a su hijo Ricardo, sino que también afronta la muerte de su hijastro Gabriel Gonzalo Verón y de su pequeño nieto de 6 años, Gastón Catriel Sosa. Con gran dolor, criticó la falta de solidaridad de la familia Bressán tal como lo hizo la hermana de Gabriel días atrás. "Nadie se acercó, ellos tienen recursos pero en ningún momento preguntaron en qué podían ayudarnos. Hoy no queremos nada de ellos, ya lo que pasó ya pasó. Yo lucharé por los que me quedan. De ellos hoy no quiero nada, ese día me hubiese gustado que me ayuden", expresó.



Por otro lado, la mujer de 45 años aseguró que era Ricardo quien manejaba el Fiat y no Juan como informó la policía. También confirmó que el conductor de la Toyota Hilux intentó adelantarse pasando a un colectivo y un camión y fue allí donde se encontró con el automóvil. "Todos venían de Vera, la camioneta los pasó por arriba", dijo a Gustavo Raffín.

Fuente: ReconquistaHOY