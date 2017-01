Trump: un gabinete de empresarios, multimillonarios y exmilitares

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene definido a grandes rasgos su gabinete. A falta de que todos los cargos que lo ameriten sean ratificados por el Senado, éstos son los puestos más importantes:



VICEPRESIDENCIA



Mike Pence, de 57 años y abogado de formación, es considerado un ultraconservador tanto en lo político como en lo religioso. "Soy cristiano, conservador y republicano, en ese orden", se autodefinió en alguna ocasión. Nacido en Columbus, Indiana, en la Cámara de Representantes trabajó para limitar el gasto público y apoyó la guerra de Irak. Como gobernador de su estado dio especial relevancia a la bajada de impuestos.



DEPARTAMENTO DE ESTADO



Rex Tillerson, de 64 años. Desde 2006 presidía la junta directiva de la petrolera ExxonMobil. Carece de experiencia política pero dispone de contactos internacionales en el mundo de los negocios, especialmente en Rusia, con cuyo presidente, Vladimir Putin, tiene una relación cordial.



SEGURIDAD NACIONAL



El ex general John Kelly, de 66 años, es considerado un "halcón de la seguridad fronteriza". Kelly estuvo 40 años en el Cuerpo de los Marines, luchó en Irak y dirigía hasta hace poco el Comando Sur de las fuerzas de combate estadounidenses (SouthCom), supervisando los operativos militares en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.



INTERIOR



Ryan Zinke, de 55 años, estudió geología y fue comandante de los SEALs de la Armada antes de ser elegido senador en su estado natal, Montana. En 2015 fue elegido para la Cámara de Representantes.



DEFENSA



James Mattis, de 66 años, general retirado de cuatro estrellas, es un duro crítico de la política de Cercano Oriente del anterior presidente Barack Obama. Considera además que el mayor desafío para el jefe del Pentágono son los regímenes de corte islámico.



TESORO



Steven Mnuchin, ex banquero multimillonario de 54 años, trabajó para la banca de inversión Goldman Sachs y gestionaba hedgefonds (fondos de inversión de riesgo). Fue jefe de Finanzas de Trump durante la campaña. Es considerado un gran conocedor de Wall Street y defensor de una política de flexibilidad hacia bancos y fondos.



TRABAJO



Andrew Puzder, jurista de 66 años oriundo de Cleveland, es presidente de una cadena de restaurantes de comida rápida y se opone a aumentar el salario mínimo.



COMERCIO



Wilbur Ross, de 79 años, inversionista multimillonario y también un "insider" de la bolsa de Wall Street. En el mundo de los negocios se especializaba en la reestructuración de empresas del sector acero, carbón o telecomunicaciones.



TRANSPORTE



Elaine Chao, de 63 años, fue secretaria de Trabajo en el Gobierno de George W. Bush y es esposa de Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Congreso. Nació en Taipei, Taiwán, y llegó a Estados Unidos con parte de su familia a la edad de ocho años.



ENERGÍA



Rick Perry, republicano de 66 años, fue gobernador de Texas entre 2000 y 2015 y anteriormente piloto y capitán de la Fuerza Aérea. Su ambición es hacer a Estado Unidos independiente en el sector energético.



SANIDAD



Tom Price, de 62 años, es médico, trabajó también como profesor universitario y en política fue representante republicano por el estado de Georgia. Es uno de los críticos más acérrimos de la reforma sanitaria conocida como "Obamacare".



EDUCACIÓN



Betsy DeVos, de 59 años, fue presidenta de los republicanos en el estado de Michigan y es una gran crítica de las escuelas públicas.



VIVIENDA Y DESARROLLO URBANÍSTICO



Ben Carson, de 65 años, fue precandidato republicano a la presidencia pero abandonó durante la campaña. Oriundo de Detroit, es un conocido neurocirujano, ya jubilado.



AGENCIA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL (EPA)



Scott Pruitt, de 48 años, es jurista y defensor de la industria carbonífera y petrolera. En algunos medios ha sido descrito como un negacionista del cambio climático.



EMBAJADORA ANTE LA ONU



Nikki Haley, de 44 años e hija de inmigrantes indios, fue una gobernadora relativamente moderada de Carolina del Sur.



DIRECTOR DE LA CIA



Mike Pompeo, de 53 años, ex diputado por Kansas y miembro de la comisión de servicios secretos, es considerado como muy conservador.



DIRECTOR DE LOS SERVICIOS SECRETOS



Dan Coats, jurista de 73 años, fue senador por el estado de Indiana y embajador de EEUU en Alemania.



JUSTICIA Y FISCAL FEDERAL



Jeff Sessions, de 70 años y ex senador por Alabama, es un político ultraconservador muy crítico con la inmigración.



ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL



Michael Flynn, ex general de 58 años, llamó la atención durante la campaña por sus declaraciones contrarias al islam y sus críticas a la candidata demócrata Hillary Clinton.



JEFE DE GABINETE



Reince Priebus, abogado de 44 años, es presidente del Partido Republicano y un político muy leal a Trump.



JEFE DE ESTRATEGIA



Stephen Bannon, de 63 años, empresario y jefe de campaña, fue director de la página web Breitbart News, muy conservadora y acusada de difundir contenidos racistas.



JEFE DE ASESORÍA ECONÓMICA



Gary Cohn, de 56 años, es presidente del banco de inversión Goldman Sachs.