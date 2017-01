Romero no vendrá a Boca

El arquero internacional del seleccionado argentino, Sergio Romero, le dijo no al ofrecimiento que le formuló Boca Juniors para incorporarse al plantel durante los próximos seis meses y continuará en el Manchester United, a pesar de que no tiene garantizada la titularidad.



Según le revelaron a Télam distintas fuentes de la entidad de la Ribera, el guardavallas del seleccionado nacional “ya se comunicó” con el DT Guillermo Barros Schelotto para hacerle saber que “se quedará a pelearla en Europa”.



El propio mellizo Barros Schelotto había adelantado horas antes, en conferencia de prensa, que el llamado al arquero misionero, de 29 años, había sido cursado la semana pasada. El director técnico auriazul confiaba en la respuesta positiva de 'Chiquito' porque “Boca tiene su peso específico y tienta a cualquier jugador”.



Sin embargo, Romero, surgido en las divisiones inferiores de Racing Club, preferiría seguir en el equipo que dirige el portugués José Mourinho, más allá de que la titularidad en la escuadra británica está reservada a David de Gea.



Luego de frustrarse la llegada de Mariano Andújar (seguirá en Estudiantes de La Plata), la entidad xeneize deberá orientar la mira hacia otro arquero.



Una de las alternativas que había sonado en este mercado de pases residía en el retorno de Wilfredo Caballero, arquero surgido en las divisiones menores del club. Pero al entrerriano, de 35 años, no le resultará fácil la salida desde Manchester City, de la Premier League británica.

Boca necesita incorporar un guardavallas con premura, ya que tiene lesionado al rafaelino Guillermo Sara, afectado por una severa molestia en uno de sus hombros.