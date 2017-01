Recomiendan no vacunarse contra fiebre amarilla a quienes viajen a Brasil

El Ministerio de Salud recomendó a los turistas argentinos que viajen solamente a las costas de Brasil que no se vacunen contra la fiebre amarilla, ya que no existen riesgos de contraer la enfermedad en esa zona.

La necesidad de aplicarse la inyección correría solamente para aquellas personas que visiten zonas del interior del país vecino, previa consulta médica.

"El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Jorge Lemus, recomienda a las personas que viajan exclusivamente a los centros turísticos costeros de Brasil no vacunarse contra la fiebre amarilla, ya que a la fecha, esas áreas no representan riesgo para adquirir esta enfermedad", informaron hoy en un comunicado.

La cartera recomendó solamente "a los viajeros con otros destinos en el vecino país, que realicen una consulta médica para evaluar la necesidad de vacunarse".

Según precisaron, los estados brasileños de Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Espíritu Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, "no representan riesgo para adquirir la fiebre amarilla".

No obstante, aclararon que esta recomendación no rige para viajes fuera de estas áreas, principalmente si se visita zonas rurales donde se hayan registrado más casos de contagio de la enfermedad, como en el interior del estado de São Paulo y especialmente en Minas Gerais.

Para esos casos, el Ministerio propone "realizar una consulta médica para evaluar el riesgo de adquirir la infección y la eventual indicación de vacunación, recordando que existen algunas contraindicaciones a tener en cuenta".

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti y que en algunos casos puede provocar la muerte.

La infección no tiene tratamiento pero puede prevenirse usando repelentes, ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes, teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de hospedaje y a través de la vacunación específica.

Unas ocho personas murieron hasta el momento en el estado brasileño de Minas Gerais, ubicado en el sudeste del país, por esta causa, mientras que fueron confirmados otros 206 casos que están en observación.