González Fraga, nuevo presidente del Banco Nación

El presidente Mauricio Macri designó como nuevo titular del Banco de la Nación Argentina (BNA) a Javier González Fraga, ex titular en dos oportunidades del Banco Central (BCRA), en reemplazo de Carlos Melconian, quien ocupaba ese cargo desde diciembre de 2015.



En un comunicado que la Presidencia de la Nación emitió alrededor de las 13, se informó escuetamente que González Fraga era "el nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Carlos Melconian".



El texto agregó que que el nuevo titular de la entidad oficial "es un economista de trayectoria amplia y reconocida. Fue presidente del Banco Central en 1989 y 1990, donde contribuyó a salir del pico de hiperinflación, escribió varios libros y fundó y dirigió una empresa de productos lácteos".



Asimismo y para dejar en claro la buena sintonía que sigue existiendo con el funcionario saliente, el comunicado expresó que "el Gobierno agradece a Carlos Melconian por su pasión y su dedicación al frente del Banco Nación, y por haberlo conducido con éxito y profesionalismo".



Fuentes del BNA dijeron a Télam que "Melconian tuvo un cálido encuentro con Macri", al tiempo que señalaron que el economista que presidía la entidad "entiende que se trata de un ciclo terminado, si bien cuando se hizo cargo no se había establecido un plazo de duración de la gestión".



Melconian, un profesional muy conocido en el mundo de los negocios y la política nacional, fue el candidato más mencionado a hacerse cargo del Ministerio de Economía durante la campaña electoral en la que Macri alcanzó la Presidenca e, incluso, su nombre siguió sonando como un posible reemplazante del ex ministro Alfonso Prat Gay.



En el sector financiero dijeron a Télam que la salida de Melconian y el ingreso del veterano González Fraga, un hombre estrechamente vinculado al radicalismo, forma parte de la reestructuración gubernamental que conducen, por orden de Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, secundado por el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Coordinación Administrativa, Mario Quintana.



En este sentido, otra fuente indicó que "Melconian venía percibiendo en los últimos días que era posible que se precipitará un pedido de dimisión de su parte", por lo que el comunicado de la Casa Rosada no lo habría tomado por sorpresa.



El ahora ex presidente del Nación dirigió la entidad desde la asunción del Gobierno de Cambiemos y su gestión se caracterizó por marcar diferencias respecto a la política económica de Prat Gay y también por sus críticas implícitas a las líneas de crédito hipotecario ajustables por inflación diseñadas por el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, entre otras cuestiones.



Sobre esa base, Melconian lanzó su propia línea de créditos a la vivienda, a tasa fija del 14% durante tres años y ajustable posteriormente de acuerdo con el aumento a los salarios, logrando así capturar la mayor parte de la demanda del mercado, alrededor de un 70% del total solicitado.



González Fraga, el designado titular del Nación, tiene 68 años y acumula una larga trayectoria como consultor privado y funcionario público, surgido de la Universidad Católica Argentina (UCA) y con estudios de posgrado en Harvard y la London School of Economics.



Fue titular del Banco Central en las postrimerías del gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín y continuó en el cargo entre 1989 y 1990, en los períodos de hiperinflación que signaron el final del gobierno radical y el tramo inicial de la presidencia de Carlos Menem.



A su salida del BCRA, González Fraga se lanzó a la arena empresaria y creó la fábrica de dulce de leche La Salamandra, luego vendida a Cristóbal López, quien terminó cerrando la firma.



En los últimos tiempos, el economista acompañó a Ricardo Alfonsín como candidato a vicepresidente de la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR) en 2011, aunque su nombre fue centro de polémicas en los últimos meses por algunas declaraciones explosivas.



En mayo pasado, por ejemplo, al pronosticar que la economía mejoraría en 2017, González Fraga excusó al nuevo Gobierno de la lentitud de la recuperación debido a los errores de la anterior administración, entre los cuales incluyó el haberle hecho creer "a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior".



Posteriormente, en julio, el ahora designado presidente del BNA consideró que el aumento de la pobreza representa "cálculos teóricos" solamente y afirmó que la clase media estaba en "peor" situación que los sectores más postergados de la sociedad, ya que este último segmento se "colgaba" de los servicios públicos o "consumía muy poco".



"No desconozco que (la pobreza) se ha agravado, pero ese cálculo de que hay un millón de pobres que pasó del 27% al 32% es un cálculo teórico", dijo el economista.



"Son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le ha empeorado tanto. Es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres", disparó.



Por último, en noviembre pasado, dijo: "nadie quiere invertir en el país porque no se sabe si no vuelve el populismo dentro de dos años", un frase que también generó muchas discusiones.



Se estima que González Fraga asumirá en los próximos días, aunque en el BNA desconocen la fecha y el Gobierno no lo precisó en su comunicado, al tiempo que sólo cuando tome posesión se conocerá el destino de los actuales miembros del Directorio de la entidad, dijeron fuentes consultadas por Télam.