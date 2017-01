Exdelantero de Boca, positivo por 2° vez en control de alcoholemia

El delantero de la UD Las Palmas Sergio Araujo fue sorprendido de nuevo conduciendo bajo los efectos del alcohol. Fue condenado a 9 meses de prisión hace dos meses.

Araujo fue condenado a 9 meses de prisión hace dos meses.



El delantero de la UD Las Palmas Sergio Araujo fue sorprendido de nuevo conduciendo bajo los efectos del alcohol, solo dos meses después de haber sido condenado a nueve meses de cárcel por negarse a pasar un control de alcoholemia.



Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico española dio el alto a Araujo cerca de las 8.30 en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria por circular a velocidad excesiva y lo sometió a una prueba de alcoholemia, porque los agentes que lo pararon apreciaron que tenía síntomas de posible embriaguez.



El ex-Boca dio positivo en las dos pruebas, la inicial y la de contraste, con una tasa de 0,32 miligramos de alcohol por litro, por lo que fue denunciado por una infracción administrativa del Código de Circulación (solo se consideran delito contra la seguridad del tráfico las tasas superiores a 0,60).



El Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria condenó en noviembre a Araujo a nueve meses de cárcel y dos años sin conducir por unos hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando se negó a pasar un control de alcoholemia.



Esa condena, contra la que cabe recurso, no supuso su ingreso en prisión. La nueva denuncia por conducir bajo los efectos del alcohol que le presentó la Guardia Civil probablemente no cambiará su situación, ya que no se le acusa de un delito, sino de una infracción administrativa, apuntaron fuentes de la Fiscalía.



No obstante, la dirección de la UD Las Palmas ya anunció que va a abrir un expediente a Araujo por lo ocurrido.