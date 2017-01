Se cumplen dos años de la muerte de Nisman

Nisman fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero, horas antes de que se presentara ante la comisión de Legislación Penal del Congreso Nacional a aclarar el contenido de su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por un supuesto pacto de impunidad para encubrir a los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado terrorista a la sede de la AMIA ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos.



Sin la presencia del presidente Mauricio Macri, allegados y familiares del exfiscal Alberto Nisman realizarán frente a la Plaza de Mayo un acto para rendirle un homenaje al cumplirse dos años de su confuso fallecimiento.



La concentración tendrá lugar a las 18 en la puerta de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (Hipólito Yrigoyen 460), el organismo del Ministerio Público que encabezara hasta su muerte y que investiga el ataque a la mutual judía.



A su vez, la Organización de Latinoamericanos en Israel (OLEI) inaugurará un monumento de Nisman en la ciudad israelí de Naharía, a las 12.30 de la Argentina.



Los oradores del acto de la tarde, convocado bajo los lemas "Justicia por Nisman" y "Donde hay memoria, hay justicia", serán el fiscal Germán Moldes, el escritor Federico Andahazi, y Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado a la AMIA.



Más allá de la ausencia de Macri, tampoco concurriría la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien había estado en el acto por el primer aniversario del deceso de Nisman.



Tampoco se esperan, en principio, las presencias de los ministros Germán Garavano (Justicia y Derechos Humanos) ni Patricia Bullrich (Seguridad), mientras que sí concurriría el jefe de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman.



La madre del exfiscal, Sara Garfunkel, avisó que no podrá asistir a la cita, pero hizo llegar una carta en la que agradece el homenaje a su hijo, a quien definió como "un valiente fiscal que luchó y puso lo mejor de sí, entregando su vida misma en la búsqueda de la verdad por el esclarecimiento de un acto de barbarie".



En 2016, en ocasión del primer año del fallecimiento de Nisman, que había tenido lugar en la Plaza Alemania de la Capital Federal, habían asistido Michetti; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; y Patricia Bullrich.



Nisman fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero, horas antes de que se presentara ante la comisión de Legislación Penal del Congreso Nacional a aclarar el contenido de su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por un supuesto pacto de impunidad para encubrir a los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado terrorista a la sede de la AMIA ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos.



La denuncia de Nisman, reabierta semanas atrás por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó la causa en manos del juez Ariel Lijo, involucra no solo a la exmandataria sino también al excanciller Héctor Timerman, al diputado camporista Andrés "Cuervo" Larroque, a los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, entre otros.



El único imputado, por el momento, es el técnico informático Diego Lagomarsino, que fue quien le entregó el arma desde la que salió el disparo fatal.



En tanto, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, sostuvo este miércoles que "la Argentina no puede dar el lujo de no resolver la muerte de Nisman" y que "su muerte dudosa y violenta está ligada con su tarea".



"No estamos denunciando ni señalando. La muerte de un fiscal de la Nación no puede esperar. Convocamos hoy a las 18 a Plaza de Mayo a pedir Justicia", dijo en declaraciones a Radio Provincia.