Ministros viajan en busca de inversión y financiamiento

Los ministros tuvieron el viernes pasado una reunión de trabajo en el Palacio de Hacienda, junto a funcionarios de diferentes carteras, para analizar la agenda de trabajo y preparar las reuniones que se llevarán a cabo en el marco de ese encuentro.



Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Producción, Francisco Cabrera, y de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, parten con destino a Davos, Suiza, donde participarán de una nueva edición del Foro de Economía Global.



Durante su estadía, se prevé que los funcionarios intentarán aliviar tensiones comerciales con China y regenerar la agenda con los socios estratégicos a nivel global.



También concurrirá al tradicional encuentro el titular de la cartera de Educación, Esteban Bullrich, y presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien estará acompañado por el vicepresidente segundo del organismo, Demian Reidel.



Este año no viajará el presidente Mauricio Macri, quien sí asistió a pocas semanas de asumir a la anterior edición del foro de negocios y mantuvo reuniones con empresarios e inversores de alto nivel.



Del Foro Económico, que se realizará a partir del 17 de enero participarán más de cien países, 1.200 CEOs de multinacionales y más de 50 jefes de Estado.



Mientras una parte del equipo económico asistirá al foro, otra parte se encontrará en diferentes puntos de Estados Unidos y Europa para estrechar lazos con posibles inversores y presentar la emisión de deuda que la Argentina realizará el jueves.



En este marco, el titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, viajará este lunes a Londres, de cara a la nueva colocación de deuda que se concretará el jueves por un monto de u$s 5.000 millones en el mercado exterior, y otro bono en pesos equivalente a u$s 2.000 millones en el mercado local.



Tras pasar por Londres, Caputo viajará a Boston, en los Estados Unidos, para seguir el martes en Los Ángeles y concluir el jueves en Nueva York.



"Es una forma alternativa de financiamiento que nos permite salir al mercado la semana que viene con mayor tranquilidad a buscar nuevos fondos", reconoció Caputo el jueves durante una conferencia de prensa, al dejar sentado que no habrá apuro en completar los u$s 20.000 millones de nueva deuda que piensan tomar.



Esta suerte de préstamo, denominado REPO,según su sigla en inglés, y en el que el Estado entregó títulos Bonar 2024 como garantía, fue acordado con los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan, las mismas entidades que el jueves próximo tendrán a su cargo la colocación de la nueva deuda por hasta u$s 5.000 millones, en el mercado exterior.