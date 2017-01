Plan del Norte: en el 2017 comenzará la construcción de la planta transformadora de la E.P.E. en Vera

“Hace un tiempo surgió la idea de poder efectuar este encuentro con los directores de la empresa. Dada la disponibilidad y posibilidad de su visita al departamento, el objetivo consiste en escucharlos a ustedes acerca de las distintas problemáticas que viven en cada una de sus localidades; como así también poder charlar sobre la estación transformadora de 132 kv. que se instalará en Vera, iniciando las obras en este 2017, y siendo uno de los proyectos que están dentro del Plan del Norte y del plan de la E.P.E.”, explicó Rojas.



Por su parte, el vice director de la empresa, Fabián Bastía, indicó que los funcionarios conocen “el interés de los actores territoriales respecto a las cuestiones energéticas, por lo cual queríamos acercarnos para concretar algunas cuestiones. Tenemos que definir cómo se van priorizando las soluciones, acorde a las problemáticas que ustedes nos hacen llegar. El proyecto más ambicioso que tenemos es el de la estación transformadora, no para un tiempo mediato o lejano, sino que esto es inmediato. Además, licitaremos obras prontamente y, a partir de las demandas, se irán viendo otras soluciones, asumiendo compromisos dentro de la planificación y de lo que podamos cumplir”.



Para comenzar con la construcción de la estación, sólo resta determinar el espacio físico del inmueble, por lo que durante la semana se realizará una serie de entrevistas con propietarios, donde se encuentra el lugar más factible para su instalación. Una vez elevada la propuesta, la semana siguiente se definiría con el gerente de infraestructura de la empresa el inicio de obra. El sitio ideal debería encontrarse al oeste de la Ruta 11 en un sitio que no perturbe a la población.



“La estación transformadora está dentro de nuestro plan de obras, que ha sido reforzado por la inclusion en el Plan del Norte, y a partir del endeudamiento que gestiona la Provincia. Esto es prioritario para el norte, porque esta zona está atendida por una estación en Calchaquí y otra en Reconquista, lo que significa que la provision de energía a veces no llega en las condiciones que llegaría si uno las tiene en un lugar más cercano”, aseguró Bastía.



Asimismo, se dio la noticia que, en menos de dos meses, se estará licitando la remodelación de la línea entre Intiyaco y Tartagal, con un presupuesto de 8 millones; y una obra de baja y media tensión ubicada en el Paraje El Cerrito, por 3.5 millones de pesos; dentro del marco de Fondo de Electrificación Rural del Gobierno Provincial.



El propio gobernador Miguel Lifschitz fue quien solicitó a la Empresa Provincial de la Energía priorizar las obras de la estación transformadora y aquellas de carácter complementario, con el fin de continuar desarrollando el norte santafesino.