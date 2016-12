Santa Fe, ejemplo en la restricción al uso de munición de plomo en humedales

El Consejo Federal del Medio Ambiente declaró de interés a la medida tomada por el gobierno provincial.

El Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) declaró de interés las acciones tendientes a limitar el uso de munición de plomo en la práctica de la actividad cinegética, especialmente en áreas de humedales. Cabe señalar que la medida se tomó debido a la comprobada toxicidad de este metal pesado y a sus posibilidades de bioacumulación en este tipo de ecosistema.



El Cofema tomó como modelo de referencia lo desarrollado en la provincia de Santa Fe, un proceso iniciado en 2008 que concluyó este año con la resolución N° 123/16, en la que se prohíbe definitivamente el uso de munición de plomo en los humedales provinciales.



El subsecretario de Recursos Naturales, Alejandro Larriera, señaló que “la provincia hace más de ocho años comenzó a apoyar y financiar estudios para determinar el impacto del plomo en humedales. Estos estudios arrojaron resultados que llevaron a iniciar el proceso de disminución paulatina de utilización de plomo en este tipo de ambiente”, afirmó.



El funcionario sostuvo que “la mayoría de las provincias con aéreas de humedales no han iniciado este proceso, por lo que el Cofema, tomando como ejemplo lo realizado en Santa Fe, comenzó a exhortar a que sigan el mismo camino”. Con la iniciativa del Cofema se intenta que otras provincias, especialmente aquellas en las que se practica de manera significativa la caza deportiva menor en humedales, repliquen el trabajo de Santa Fe.



En la provincia, la normativa se encuentra vigente desde principios de 2016 y fue informada oportunamente con envío de la copia a todos los operadores de turismo cinegético, armerías, empresas y asociaciones con interés en la temática. Su cumplimiento es controlado por las áreas correspondientes del Ministerio de la Producción y las fuerzas de seguridad que operan en todo el territorio provincial.



COFEMA

El Consejo Federal del Medio Ambiente es un espacio de encuentro federal que permite abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina. El Estado nacional y las provincias son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí.



Las provincias y el gobierno nacional protagonizan en el Consejo Federal de Medio Ambiente una perspectiva integral en la que las autonomías locales pueden pronunciarse con un criterio que va desde lo particular a lo general.