Boca: la salida de Tevez cambia todo

El volante ya se había convertido en una pieza clave, pero ahora se potenciará su injerencia en el equipo, al tiempo que se buscará prolongarle el vínculo con el club.



En apenas dos meses, Fernando Gago se convirtió en el único gran referente que quedó en Boca. Si su regreso a la actividad, después de siete meses alejado de las canchas por su segunda rotura del tendón de Aquiles izquierdo, le había dado al equipo xeneize un orden que no tenía en el medio campo, la partida de Carlos Tevez al fútbol chino lo reconvirtió en el líder de la versión 2017 del conjunto xeneize.



Gago sabe que es una pieza clave en el equipo que conducen los Barros Schelotto, algo que se potenció al ser elegido nuevo capitán de Boca. Y es en ese escenario donde se dan las negociaciones por la renovación del contrato del Nº 5, que vencerá en junio próximo. La prolongación del vínculo es un tema primordial para el cuerpo técnico, que quiere tener al referente cómodo y sin preocupaciones para que continúe ejerciendo su rol de "entrenador" en el campo de juego.



Por estos días, Diego Merino, el representante del volante, conversa con la dirigencia de la entidad de la Ribera para prolongar el vínculo. A pesar de una oferta millonaria que recibió también del fútbol chino, la prioridad de Gago es quedarse en Boca. No sólo por el destacado nivel que demostró en su vuelta a la actividad, sino también porque continuar en el club donde se inició le permite estar cerca de una hipotética citación al seleccionado. Fernando está convencido de que a los 30 años aún puede aportarle mucho a la camiseta albiceleste, sobre todo en una posición donde no abundan las alternativas. Volver a tirar paredes con Lionel Messi en el corto plazo es un objetivo definido y considera que emigrar a un fútbol lejano y menor en lo relacionado con la alta competencia sería un error.



Pero no sólo el aspecto deportivo aferra a Gago a Boca y a la Argentina. Su esposa, la ex tenista Gisela Dulko, acaba de lanzar un emprendimiento textil (una línea de ropa infantil llamada Lenny Rabbits) con el que está muy comprometida. Eso, sumado a que ambos disfrutan de que el crecimiento de sus dos hijos, Mateo y Antonella, está rodeado por sus familiares y amigos, echa por tierra el plan de armar las valijas e iniciar una nueva vida en el exterior.



Al mismo tiempo, el volante está inquieto porque ningún dirigente lo llamó para renovar su vínculo con el club durante su rehabilitación. Esa falta de estímulo, en cierto punto, le generó fastidio tiempo atrás.



En las primeras charlas hubo mucha distancia entre la propuesta de Boca y lo que pretende el jugador, tanto en lo económico como en lo temporal. La brecha en las cifras entre lo ofrecido y lo pretendido es grande, y la extensión, también (la dirigencia xeneize le ofreció un contrato por dos años y el volante pretendería el doble, con el objetivo de retirarse con la casaca azul y oro). Aun cuando las negociaciones serán arduas, seguramente se resolverán de modo positivo cuando Daniel Angelici regrese al país. Como ocurre con cada tema de importancia en el club de la Ribera, sólo el presidente tiene poder de decisión real.



Además, en una reciente reunión en Miami entre Guillermo y Angelici, ambos llegaron a la conclusión de que harán lo imposible para evitar que emigre cualquier otro futbolista del plantel antes del final del torneo, sobre todo de los habituales titulares. Dos de los jugadores que sí podrían cambiar de club son Andrés Cubas, que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico, y Federico Carrizo, por quien mostraron interés Estudiantes y Racing.



Una salida en silencio



Aunque algunas versiones afirmaban que esta semana daría una conferencia de prensa para decir adiós, lo cierto es que Carlos Tevez viajó ayer rumbo a México, donde disfrutará de su luna de miel antes de emigrar al fútbol chino.



La alegría por su casamiento con Vanesa Mansilla no pudo ser completa, porque mientras ellos celebraban en Carmelo, Uruguay, su casa del barrio de La Horqueta, partido de San Isidro, fue desvalijada en la tarde del domingo, según informaron los investigadores.



La casa asaltada está siendo habitada por el futbolista y su familia mientras construye otra en el predio lindero, por donde -se presume- entraron los ladrones.



Por esta razón, el Apache debió volver al país en helicóptero, para verificar los daños que sufrió su hogar y realizar la denuncia.



Desde la dirigencia de Boca reconocieron que es posible que Tevez no anuncie de manera oficial su desvinculación del club. Por la partida del ídolo, y según el diario italiano La Gazzetta Dello Sport, a la tesorería de Boca ingresarán 16.500.000 euros.



Ante este escenario, Boca irá a buscar a Mariano Andújar (Estudiantes lo tasó en 3.000.000 de dólares), pero si las negociaciones no avanzan, el arquero titular será Axel Werner, luego de la seria lesión que sufrió Guillermo Sara. Además, y a pedido de los Mellizos, la dirigencia de la Ribera hará gestiones para incorporar a Ignacio Piatti, de Montreal Impact. Otro nombre que suena es Jesús Dátolo, que ya tuvo un paso por la entidad. Según la cadena brasileña O' Globo, su representante avanza en las negociaciones. Sin embargo, nada es más importante que la continuidad de Gago. Y su decisiva influencia, sobre todo, desde el círculo central.ß



Los últimos referentes



1| Agustín Orion



Llegó en julio de 2011 y seis meses después se coronó campeón invicto, con la valla menos vencida (6 goles). Además, ganó el campeonato 2015 y la Copa Argentina, en 2012 y 2015. Se fue en julio de este año, tras la eliminación de Boca en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle. Consideró que su ciclo en el club estaba cumplido.



2| Daniel Díaz



El Cata también emigró en julio último. El defensor reconoció que dejó el equipo xeneize porque el director técnico, Guillermo Barros Schelotto, le dijo que no lo tendría en cuenta después de la durísima eliminación en las semifinales de la Copa.



3| Carlos Tévez



Volvió a Boca en julio de 2015, con el plan de retirarse en la Ribera. Ganó el campeonato 2015 y la Copa Argentina del mismo año. En 2016 tuvo una actuación irregular, excepto en diciembre, cuando se vio al mejor Tevez. Una millonaria e irresistible oferta desde China le modificó los planes a los 33 años y junto con su flamante esposa se mudará a Oriente.