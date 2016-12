Polémica por la falta de vacantes en nivel inicial

El Ministerio de Educación y el gremio docente en Rosario se trenzaron en una fuerte polémica por presunta falta de lugares en la sala de 4 años en 2017. La inscripción cerró el viernes y según la cartera educativa transcurrió con absoluta normalidad, con menos padres reclamando en la sede administrativa de la delegación local de la repartición. El sindicato le transmitió el viernes a las autoridades su preocupación por la situación que calificó de "abandono de parte del Estado". Para la titular de la Regional VI, Daiana Gallo Ambrosis, "Amsafé hizo un planteo irresponsable cuando aún no están las cifras finales".



La funcionaria precisó que "entre hoy y mañana el gobierno hará una depuración de inscriptos y el miércoles se efectuará el sorteo en aquellos jardines y escuelas primarias con salas de cuatro donde hubo más anotados que la oferta existente".



Gallo Ambrosis se excusó de dar con precisión las cifras de anotados hasta el viernes y la cantidad de lugares ofrecidos. "Hay chicos cuyos padres los han anotado en dos, tres y hasta cuatro escuelas distintas. Tenemos que revisar las listas para poder datos ciertos", explicó.



De acuerdo a la web oficial del Ministerio de Educación de Santa Fe en toda la provincia funcionan unos 643 establecimientos educativos iniciales, de los cuales el 45 por ciento (290) están en la departamental Rosario.



"Pero además —aclaró Gallo Ambrosis—hay muchas escuelas primarias (de las aproximadamente 800 que funcionan en la regional) que tienen sala de cuatro y cinco años no de manera independiente como los jardines oficiales".



La responsable de la Regional VI de la cartera educativa apuntó que "puede ocurrir que en algunos casos se les ofrezca a los padres lugares a unas cuadras de su casa, un poco alejado del radio de su vivienda. Pero están los cargos y la infraestructura para todos".



En ese sentido la funcionaria recordó que en 2015, primer año de ejecución de la ley que estableció la obligatoriedad de la sala de 4 años "se crearon 80 cargos docentes y para el año en curso unos 44 adicionales".



Luego fue más allá y destacó que "en los años anteriores hubo más padres que la semana que pasó que fueron al Ministerio para dejar sentada su situación, de falta de lugares donde fueron a anotar a sus hijos".



De allí que Gallo Ambrosis recomendó a los padres cuyos hijos no hayan podido ser inscriptos en los jardines o escuelas de su radio "que concurran al Ministerio de Educación para que tomemos nota de sus casos y podamos resolverlo".



"Irresponsables"



Consultada sobre la durísima crítica de Amsafé, que advirtió sobre falta de lugares y abandono del Estado provincial, Gallo Ambrosis señaló: "La actitud del gremio docente ha sido totalmente irresponsable, generando temor en al comunidad educativa".



Según la titular de la delegación local del Ministerio de Educación, "recién el viernes en una de las tantas reuniones que tenemos en conjunto me dejaron una nota expresando esta preocupación. Previamente en los medios y redes sociales ya habían hecho planteos temerarios".



Gallo Ambrosis aseguró que le transmitió este malestar a los referentes sindicales en el cónclave de la semana pasada. "Más teniendo en cuenta que tanto el Ministerio de Educación de Santa Fe en general y esta Regional VI siempre han tenido y tienen las puertas abiertas para dialogar con todos los actores", se quejó.



Más adelante reiteró que "recién el miércoles tendremos un panorama más claro de la situación. Ese día, tras la depuración de las listas se hará el sorteo, en base al orden de prioridades que se fija en cada institución, según el radio y otras cuestiones".



Infraestructura



La delegada local del Ministerio de Educación provincial, Daiana Gallo Ambrosis remarcó que "ahora hay una mejor gestión con la Nación para hacer las obras de infraestructura que requiere la implementación de la sala de cuatro años obligatoria". Según la funcionaria, el kirchnerismo promovió la norma pero no garantizó los recursos a las provincias.

