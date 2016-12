Más móviles para la Policía de Seguridad Vial

Se trata de 13 camionetas y 4 motos que serán utilizados para patrullaje y control en las rutas provinciales. El acto se realizó este martes en el acceso a la Autopista Santa Fe - Rosario.



Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, presidieron este martes el acto de entrega de 13 camionetas y 4 motos, vehículos que serán utilizados por el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para el patrullaje y control de las rutas provinciales.



De esta forma, con los nuevos vehículos, se culminó la entrega de 28 móviles para la Policía de Seguridad Vial (PSV) y 4 motos Honda Falcon para reforzar la labor preventiva que llevan adelante.



Durante el acto, llevado a cabo en el acceso a la Autopista Rosario Santa Fe de la ciudad capital, el ministro de Seguridad expresó su satisfacción por poder cumplir con uno de los objetivos planteados al comienzo de su gestión, “equipar a la policía”, en este caso la de Seguridad Vial, “para que pueda llevar adelante las tareas y la función especial que tienen, que fundamentalmente es la prevención”.



Además, Pullaro reiteró su respaldo a la fuerza y e incentivó a los efectivos a llevar “una actitud proactiva”, a tiempo que detalló que “en el último año se logró aumentar la operatividad de la Policía de Seguridad Vial, teniendo aproximadamente entre 60 y 70 controles diarios en distintos puntos de la provincia”.



“Desde esta gestión vamos a seguir trabajando para equiparlos, para comprar móviles y todos los elementos que ustedes necesitan para trabajar”, finalizó el ministro de Seguridad dirigiéndose a los efectivos.



BALANCE

Por su parte, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado aprovechó la ocasión para hacer un balance de lo realizado en materia de Seguridad en lo que va de la gestión y expresó: “No escondemos el problema de la seguridad, lo decimos siempre, no estamos dibujando cifras ni escondiendo cosas. Al contrario, asumimos el problema, lo decimos y lo enfrentamos y la demostración cabal es lo que día a día a hecho el ministro Pullaro a lo largo de este año, con su esfuerzo y predisposición por mejorar, trabajando codo a codo con la fuerza, en el lugar de los hechos, en la calle, y no sentado en un escritorio”.



Asimismo, Farias se refirió a las políticas llevadas en conjunto con el gobierno nacional e indicó que este año se pudo concretar el trabajo coordinado entre la provincia y las fuerzas federales y subrayó que “se logró por una decisión política muy fuerte del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro Pullaro, que tomaron la decisión de encontrar los caminos comunes para lograr ese acuerdo”.



“Después de defender a la provincia de Santa Fe con su posición, se logró un convenio, se logró un comando operativo y rápidamente empezamos a tener resultados. Por supuesto, falta mucho por hacer, pero también creemos que ha habido avances claros, hay un camino marcado sobre el cual no se va a retroceder”, concluyó Farías.



Del acto también participaron el subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, Fernando Peverengo; el jefe de Policía de la provincia, José Luis Amaya; el subjefe de Policía, José Pérez; y el jefe de la Policía de Seguridad Vial, Javier Hurt.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las camionetas 0 Km doble cabina con tracción 4 x 2, tipo pick-up, marca Volkswagen Amarok entregadas poseen motor 2.0, turbo diesel, con caja manual de 6 marchas, control electrónico de estabilidad ESP, frenos ABS off Road, doble airbag, control de tracción ASR, llantas de aleación de 16”, bloqueo electrónico de diferencial.



Además, están equipadas con barral lumínico para patrullaje, sistema de GPS y equipos de comunicación combinados VHF/Tetra; debido a las distancias y zonas por las que estas camionetas habitualmente circulan el sistema de comunicación debe ser mixto para mantenerlo activo en cualquier momento.



NUEVO PUESTO FIJO DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD VIAL

Además, este martes comenzó a funcionar, en la ex Comisaría 28 de la ciudad de Santa Fe, el puesto fijo de la Policía de Seguridad Vial en la capital provincial.



El puesto está ubicado estratégicamente en el ingreso a la ciudad, en la cabecera de la autopista en su intersección con la avenida presidente Perón. Esta nueva locación afianza la presencia de la fuerza en los caminos de la provincia para los controles, y la presencia para la prevención de hechos delictivos y de siniestros viales.



PRESENCIA EN RUTAS Y CONTROLES

La APSV lleva a cabo un trabajo de fortalecimiento de presencia y controles en los accesos a las grandes áreas metropolitanas de la provincia, para esto ha sido fundamental la instalación de puestos de la PSV en lugares estratégicos.



Con la refuncionalización de la ex Comisaría 28, ya suman 13 los puestos fijos habilitados durante esta gestión de gobierno:

>> Peaje de ingreso al túnel subfluvial

>> San Javier

>> Reconquista

>> Vera: intersección de las rutas nacionales Nº 11 y provincial Nº 98

>> San Cristóbal

>> Roldán: intersección de las rutas nacionales A012 y 9

>> Alvear: cruce de la RN AO12 y RP 18

>> Km 0 de la Autopista Rosario Santa Fe

>> Ingreso a la ciudad de Santa Fe por autopista

>> Granadero Baigorria: RN 11, ingreso a la localidad

>> Amenábar

>> Venado Tuerto: RN 33 y RN 8

>> Rafaela