Operativo antidroga: tensión entre gobiernos de Corrientes y Santa Fe por allanamientos en Goya

“A Goya bajaron el jefe y subjefe de la policía de la provincia de Santa Fe, charlaron con el gobernador, el Jefe de la Policía, con Barboza y conmigo, pidieron disculpas por lo que había ocurrido, iba a analizar la situación porque hay varias denuncias en Corrientes. Se cuestionó que hayan traído a chicos de Corrientes” expresó Héctor Montiel, Jefe de la Unidad Regional de Goya de la Policía de Corrientes.



“Realizaron buenos procedimientos, realizaron 8 allanamientos, lo que ocurrió es que no presentaron acreditación, ya tenían rodeada la casa, tenían todo, cuando llegó la Policía de Corrientes, hubieran mostrado el exhorto al juez, o identificarse. Por eso fue demorado el Comisario Mayor Moyano, no sabíamos quién era”, manifestó.



“Es muy atípico el procedimiento, no digo que sea ilegal, que se traslade a jóvenes que salían de trabajar o que ingresaban a trabajar, hasta a los delincuentes se les informa todo. Hay que tener cuidado, es una carga pública pero no se puede ocasionar tantas molestias más allá que sea o no legal. Fue totalmente ilógico”, mantuvo.



No se respetaron protocolos



“Aparentemente el señor juez dio la orden que el procedimiento se haga así, no creo que estén mal de la cabeza, y ellos a raja tabla cumplieron la orden del juez, el modo de cumplirla va por nosotros”, estimó.



“Los padres pedían por sus hijos desesperados, hicieron denuncias”, indicó.



“El comisario principal Moyano no quería identificarse, no quería mostrar el exhorto, no entiendo por qué, si ya tenían rodeadas las cuadras, ya tenían el objetivo. Hasta el mismo gobernador se presentó, muy preocupado, le hizo llevar a los chicos”, sostuvo.



Maltrato hacia Vallejos y el Gobernador



“Sí, hubo falta de respeto, con mucha soberbia actuaron, eso irritó y creó un clima tenso innecesariamente”, afirmó.



Policía de Santa Fe puso una escopeta en el pecho del gobernador



“Seguramente existió, yo no estuve, pero me comentó Valenzuela que el trato hacia el gobernador no fue bueno, no fue respetuoso, no fue cordial”, sostuvo.



“La Policía de Santa Fe y la prensa que está en contra nuestra van a decir cualquier cosa, decían que entorpecíamos el procedimiento, pero los chicos fueron traídos de manera irregular de Corrientes”, remarcó.



Explicaron por qué tomaron a los testigos



“Todo lo que tengan que decir lo van a tener que decir en el Juzgado Nº 6 de Corrientes por privación ilegítima de la libertad, por incumplimiento de deberes de funcionario público. No nos dieron intervención ni participación, hablar con ellos era algo inútil”, cerró el Comisario Montiel.

Fuente: CorrientesHOY/Diario Norte