Reconquista-Goya: se realizó un megaoperativo contra narcos

Las ciudades de Reconquista y Goya están hermanadas por expresión de voluntad mutua, pero también por historia, presente y un futuro donde se procura también una unión física, pero esta vez son noticia por lo que se definió como "una de las investigaciones más complejas de la historia en materia de drogas".



La definición la hizo Rolando Galfrascoli, el secretario de inteligencia de investigación criminal, del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.



Explicó que se realizaron 15 allanamientos en total; 8 en Goya y 7 en Reconquista (4 en el puerto y 3 en el casco urbano), más una persecución en lancha por el río que dio negativo porque logró escapar; más el secuestro de otra lancha ayer con un cargamento de marihuana y cuatro detenidos.



El funcionario explicó que el oficial Claudio López lideró la investigación policial como jefe de la policía antidrogas de Santa Fe en la Región Reconquista.



“Una investigación ejemplar, una de las investigaciones más complejas de la historia de la provincia de Santa Fe en materia de drogas, solo con la brigada Reconquista de la Secretaría de Inteligencia Zona Norte, a cargo de Claudio López”, calificó el funcionario provincial oriundo de Reconquista, donde fuera concejal hace pocos años por el Frente Progresista, luego de surgir de la mano de Elisa Carrió.



Hay crisis institucional con Corrientes



“Hay crisis institucional importante porque no entendían, no comprendían y no aceptaron los correntinos que una fuerza de otra provincia los allane de esa manera”, sostuvo Galfrascoli en comunicación con ReconquistaHOY.com, acotando que “viene muy picante, la mano institucional sobretodo”.



Resaltó el resultado de los operativos "con secuestro de gran cantidad de estupefacientes, armas y varios detenidos, entre ellos uno de los proveedores más grande del norte de la República Argentina en materia de estupefacientes".

Fuente: ReconquistaHOY